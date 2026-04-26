LPI-J: Defibrillator entwendet
Weimar (ots)
Am frühen Freitagmorgen wurde in Ettersburg im Weimarer Land ein Defibrillator entwendet. Der rund 2500EUR teure Lebensretter befand sich am Ettersburger Gemeindehaus und wurde durch unbekannte Täter gestohlen. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643-8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
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