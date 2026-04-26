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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestürzter Fahrradfahrer

Weimar (ots)

Am Samstagmittag stürzte ein Fahrradfahrer in der Karl-Liebknecht-Straße in Weimar. Der 40-jährige Mann geriet mit seinem Vorderrad gegen die Bordsteinkante, worauf er zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Der Mann wurde vor Ort ambulant behandelt, eine Mitnahme ins Klinikum Weimar war nicht notwendig.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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