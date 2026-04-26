LPI-J: Gestürzter Fahrradfahrer
Weimar (ots)
Am Samstagmittag stürzte ein Fahrradfahrer in der Karl-Liebknecht-Straße in Weimar. Der 40-jährige Mann geriet mit seinem Vorderrad gegen die Bordsteinkante, worauf er zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Der Mann wurde vor Ort ambulant behandelt, eine Mitnahme ins Klinikum Weimar war nicht notwendig.
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