Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sportler lassen sich nicht beklauen

Jena (ots)

Eine kleine Gruppe hatte am späten Samstagabend im Ernst-Abbe-Sportpark sich sportlich betätigt. Eine männliche Person näherte sich der Gruppe und bespuckte einen 29-Jährigen und griff sich eine Musikbox, die als musikalische Untermalung diente. Der Mann ergriff die Flucht, doch die sportliche Gruppe ergriff den Mann und stoppte ihn. Der flüchtige Dieb begann um sich zu schlagen. Hinzugerufene Polizeibeamte brachten den Mann unter Kontrolle. Bei der Festnahme leistete er erneut erheblichen Widerstand. Die Beamten brachten den 45-Jährigen zur Polizeidienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

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