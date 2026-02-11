Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Beim Einkauf abgelenkt und bestohlen + Mehrere Verkaufsautomaten aufgebrochen + Unfallflucht am Sportplatz +

Wetter: Beim Einkauf abgelenkt und bestohlen

In einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Untertor" in Wetter sprach am Montagmittag (09.02.2026) ein Unbekannter eine 76-jährige Frau an, während diese dort Einkäufe erledigte. Der Mann bat die Dame, ihm die Angaben auf einer Süßigkeitentüte vorzulesen. Während er die Frau dadurch ablenkte, griff sich ein Komplize deren Geldbörse aus dem Rollator. Die Tat ereignete sich zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr. Der Täter, der die Frau ablenkte, wird als 25 - 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß und mit stämmiger Statur beschrieben. Er hatte einen dunkleren Teint und schwarze Haare. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Angaben zu dem beschriebenen Mann machen können, um Hinweise unter Tel.: 06421 4060.

Cölbe / Marburg: Mehrere Verkaufsautomaten aufgebrochen

Insgesamt vier Automaten knackten Unbekannte in Cölbe und Wehrda in der Zeit zwischen Montagabend (09.02.2026), 19:00 Uhr und Dienstagmorgen (10.02.2026), 07:30 Uhr. In der Kasseler Straße in Cölbe stahlen die Täter aus zwei Warenautomaten Bargeld. In Wehrda brachen sie einen Verkaufsautomaten in der Siemensstraße und einen in der Cölber Straße auf. Hier konnten sie lediglich bei einem Automaten Bargeld erbeuten. Der Sachschaden an den vier Automaten wird auf circa 8.700 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg entgegen (Tel.: 06421 4060).

Lohra: Unfallflucht am Sportplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntagnachmittag (08.02.2026) auf dem Parkplatz am Sportplatz in Altenvers. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen 15:55 Uhr und 17:15 Uhr mit seinem Fahrzeug einen parkenden schwarzen VW T-Roc. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Marburg telefonisch unter 06421 4060 zu melden.

