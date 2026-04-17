POL-GF: Grundschule Knesebeck mit Farbschmierereien beschädigt
Knesebeck (ots)
Im Zeitraum 27.03.-07.04.2026 kam es an der Grundschule in Knesebeck zu Farbschmierereien. Unbekannte haben sich im genannten Zeitraum am Gebäude mit sogenannten Graffiti-Tags verewigt. Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben, wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Aktivitäten auf dem Gelände der Knesebecker Grundschule beobachtet? Hinweise ergehen bitte an die Polizei in Wittingen unter der 05831-25200 oder jeder anderen Dienststelle in ihrer Nähe.
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