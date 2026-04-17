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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Grundschule Knesebeck mit Farbschmierereien beschädigt

Knesebeck (ots)

Im Zeitraum 27.03.-07.04.2026 kam es an der Grundschule in Knesebeck zu Farbschmierereien. Unbekannte haben sich im genannten Zeitraum am Gebäude mit sogenannten Graffiti-Tags verewigt. Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben, wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Aktivitäten auf dem Gelände der Knesebecker Grundschule beobachtet? Hinweise ergehen bitte an die Polizei in Wittingen unter der 05831-25200 oder jeder anderen Dienststelle in ihrer Nähe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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