POL-GF: Grundschule Knesebeck mit Farbschmierereien beschädigt

Meine (ots) - Die Polizei warnt vor einer dreisten Masche des Diebstahls. Anlass ist die Tat eines Unbekannten, der sich mit dem in der Überschrift genannten Gesprächseinstieg Zugang zu dem Haus einer 75-Jährigen erschlich und anschließend eine Schmuckkassette entwendete. Zur Tat kam es bereits am 08.04.2026, bemerkt wurde sie erst vor wenigen Tagen. Am Morgen des 08. April 2026 klingelte es an der Haustür einer ...

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