Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Hinweis zur Herkunft illegal entsorgter Reifen - Polizei sucht weitere Zeugen

Meinersen/ Schwülper (ots)

Die Polizei Meinersen hat einen Hinweis zur möglichen Herkunft der bei Gilde illegal entsorgten Altreifen erhalten.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sich die Reifen zuvor auf einem Grundstück gegenüber des Autohofs Schwülper befunden haben. Von dort sollen am Donnerstag gegen Mittag oder am frühen Nachmittag Reifen mit einem Traktor verladen und anschließend abtransportiert worden sein.

Die Polizei Meinersen bittet um Hinweise zu der Person, die die Reifen verladen und abtransportiert hat. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität der beteiligten Person machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05372 97330 zu melden.

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