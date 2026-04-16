Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Guten Tag, Ihr Dach ist undicht

Meine (ots)

Die Polizei warnt vor einer dreisten Masche des Diebstahls. Anlass ist die Tat eines Unbekannten, der sich mit dem in der Überschrift genannten Gesprächseinstieg Zugang zu dem Haus einer 75-Jährigen erschlich und anschließend eine Schmuckkassette entwendete. Zur Tat kam es bereits am 08.04.2026, bemerkt wurde sie erst vor wenigen Tagen.

Am Morgen des 08. April 2026 klingelte es an der Haustür einer 75-Jährigen aus Meine. Vor der Tür stand ein Mann, der vorgab, Dachdecker zu sein. Ihm sei aufgefallen, dass das Dach der Frau undicht sei und Handlungsbedarf bestehe. Die Frau ahnte nichts Böses, ließ den Mann hinein und erklärte ihm den Weg auf den Dachboden. Sie selbst blieb zunächst im Erdgeschoss. Als sie nach einer unbestimmten Zeit später selbst ins Obergeschoss ging, erklärte der Mann, dass Arbeiten nötig seien und bat sogar schon um eine Anzahlung. Als die 75-Jährige entgegnete, dass sie kein Geld zu Hause habe, verließ der Mann das Haus. Erst einige Tage später bemerkte die Frau das Fehlen einer Schmuckkassette mit diversem Schmuck und zeigte die Tat bei der Polizei Meine an.

Die Masche ist hinlänglich bekannt. Täter geben sich als Handwerker oder Dienstleister aus und nutzen einen vermeintlichen Notfall (z. B. undichtes Dach, Wasser- oder Stromproblem), um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Dabei treten sie meist höflich und überzeugend auf, um Vertrauen zu gewinnen. Nach dem Einlass lenken sie die Bewohner gezielt ab oder bewegen sich unter einem Vorwand allein in andere Räume - insbesondere ins Obergeschoss oder Schlafzimmer - und durchsuchen diese nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen. Teilweise arbeiten die Täter auch zu zweit: Während eine Person das Gespräch führt, durchsucht die andere unbemerkt die Wohnung.

Die Präventionstipps der Polizei:

- Keine Fremden in die Wohnung lassen - insbesondere bei unangekündigten "Handwerkern". - Bei Zweifeln Ausweis zeigen lassen und die Firma selbst kontaktieren. - Tür nur gesichert öffnen (Türspion/Türsperre nutzen). - Fremde nie unbeaufsichtigt in der Wohnung lassen. - Wertgegenstände sicher verwahren und im Blick behalten. - Bei verdächtigen Situationen sofort den Notruf 110 wählen.

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