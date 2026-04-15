Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kontrolle deckt einiges auf

Gifhorn (ots)

Den sprichwörtlich "richtigen Riecher" hatten gestern Mittag zwei Beamte der Polizei Gifhorn. Sie fuhren gegen 12:20 Uhr auf der Kreisstraße 114 bei Gifhorn. Dabei wurden sie auf einen E-Scooter aufmerksam, der auf dem Radweg entlang der Kreisstraße in dieselbe Richtung fuhr. An dem E-Scooter war ein Versicherungskennzeichen in grüner Farbe angebracht, sodass sich die Beamten zu einer Kontrolle entschlossen. Tatsächlich stammte das Kennzeichen aus dem Jahr 2025, es lag also keine gültige Versicherung für das Fahrzeug vor.

Der 36-Jährige auf dem E-Scooter konnte keine glaubhaften Angaben zu den Eigentumsverhältnissen machen, sodass der Roller sichergestellt wurde. Im Rahmen einer Fahrtauglichkeitsprüfung ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem Mann. Ein Schnelltest reagierte positiv auf mehrere Stoffgruppen, zudem führte der 36-Jährige eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich.

Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab darüber hinaus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er wurde im Anschluss an die Kontrolle in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Es wurden verschiedene Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell