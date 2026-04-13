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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ampelmast umgefahren

Gifhorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Calberlaher Damm am Freitagnachmittag in Gifhorn wurde glücklicherweise niemand verletzt. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Gifhorn zufolge fuhr ein 23-Jähriger mit seinem BMW-SUV in Richtung der Wolfsburger Straße. Als Beifahrerin saß eine 22-Jährige im Fahrzeug. Gegen 14:45 Uhr geriet der 23-Jährige auf die Spur für den entgegenkommenden Verkehr und kam in der Folge von der Straße ab. Er prallte gegen die Bedarfsampel in Höhe der Helgoländer Straße, die vollständig umknickte und aus der Verankerung gerissen wurde. Glücklicherweise kam dem BMW zu diesem Zeitpunkt kein anderes Auto oder Fahrrad entgegen und es befanden sich keine Personen an der Ampel. Die beiden Insassen des BMW blieben unverletzt. Das SUV wurde an der Front erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die freiliegenden Kabel der Ampel wurden durch einen Techniker stromlos gesetzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist ein Sekundenschlaf ursächlich für den Unfall.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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