Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrzeuge bei Einbruch entwendet

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einem Einbruch und anschließenden Verkehrsstraftaten gegen zwei Jugendliche.

Am vergangenen Sonntag, gegen 01:20 Uhr, meldete der Geschäftsführer eines Unternehmens an der Straße "Im Weilandmoor" in Gifhorn einen Einbruch in das Firmengebäude. Eine zu diesem Zeitpunkt unbekannte Person hatte sich gewaltsam Zutritt verschafft, indem sie ein Fenster beschädigte. Anschließend wurden zwei Firmenfahrzeuge entwendet. Eines der beiden Fahrzeuge wurde im Anschluss an die Tatortaufnahme im Stadtgebiet von Gifhorn durch Beamte unverschlossen festgestellt und sichergestellt.

Noch in der Nacht, gegen 02:00 Uhr, stellten Beamte der Polizei Braunschweig auf der Bundesstraße 4 bei Meinholz ein weiteres Fahrzeug der betroffenen Firma fest. Ein Abgleich des amtlichen Kennzeichens ergab, dass es sich dabei um das zweite entwendete Fahrzeug handelte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und riefen weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung. Der Fahrer des Firmenfahrzeugs, ein Mercedes Sprinter, reagierte nicht auf Anhaltesignale und entzog sich durch Flucht der Kontrolle.

Die Verfolgungsfahrt führte über die Autobahn 391 auf die Autobahn 2 in Richtung Hannover. Nachdem der Fahrer an der Anschlussstelle Hämelerwald gewendet hatte, setzte er seine Fahrt auf der BAB 2 zurück in Richtung Gifhorn fort. Dabei kam es zu diversen Verkehrsstraftaten, unter anderem zur Gefährdung des Straßenverkehrs. Andere Verkehrsteilnehmer kamen jedoch nicht zu Schaden.

Der Sprinter verließ an der Anschlussstelle Braunschweig-Hafen die Autobahn und fuhr anschließend in die Ortschaft Walle. Dort blieb das Fahrzeug auf einer Rasenfläche stecken. Die Beamten der Polizei Braunschweig erkannten zwei Personen im Fahrzeug, die dieses auch nach Aufforderung nicht verließen. Gegen das Herausziehen aus dem Fahrzeug wehrte sich der 16-jährige Fahrer mit Tritten und Schlägen. Er konnte schließlich vorläufig festgenommen und zur Dienststelle der Polizeiinspektion Gifhorn gebracht werden. Die 17-jährige Beifahrerin entriegelte nach mehrfacher Aufforderung die Tür und ließ sich widerstandslos festnehmen. Auch sie wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Im Rahmen der Festnahme wurden zwei Beamte verletzt.

Gegen die Entnahme einer Blutprobe leistete der 16-Jährige im Polizeigewahrsam Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte. Es wurden Strafverfahren unter anderem wegen Einbruchdiebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die beiden Jugendlichen wurden am 05.04.2026 aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen und auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim. Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell