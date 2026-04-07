Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Durchsuchungen nach monatelangen Ermittlungen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Gifhorn

LK Gifhorn (ots)

Einen Ermittlungserfolg in einem über Monate andauernden Strafverfahren können nun die Staatsanwaltschaft Hildesheim und die Polizeiinspektion Gifhorn verkünden. Nach einem anonymen Hinweis am Ende des Jahres 2025 leitete der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ein Strafverfahren gegen zwei Brüder aus dem Landkreis Gifhorn ein. Die beiden Männer im Alter von 25 und 27 Jahren standen im Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln.

Zum Ende des Monats März 2026 ergaben sich Hinweise auf eine sogenannte Beschaffungsfahrt des 27-Jährigen. Im Anschluss daran konnte der Mann an einem ehemals gastwirtschaftlich genutzten Objekt in Wichelnförth festgestellt werden. Dass der Tatverdächtige das Objekt nutzte, war den Ermittlern bereits bekannt. Zudem lagen richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse für mehrere durch die Brüder genutzte Objekte vor.

Diese vollstreckten die Beamten am 19.03.2026. Im Zuge der Maßnahmen drangen sie in eine Halle auf dem Gelände ein und nahmen den 27-Jährigen fest. In den Räumlichkeiten fanden die Ermittler unter anderem über 16 Kilogramm Marihuana, eine nicht geringe Menge Kokain, mehr als 100.000 Euro Falschgeld sowie eine Indoorplantage mit mehr als 80 Marihuanapflanzen. Nach bisherigen Erkenntnissen steht die Plantage nicht im Zusammenhang mit dem aufgefundenen Marihuana. Zeitgleich wurden weitere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, unter anderem an den Wohnanschriften der beiden Brüder. Dabei wurden weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt.

Der 25-Jährige wurde an seiner Arbeitsstätte festgenommen, jedoch in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim am Abend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Beide Brüder äußerten sich in den polizeilichen Vernehmungen nicht zu den Vorwürfen. Aufgrund der hohen Summe Falschgeld beantragte die Staatsanwaltschaft Hildesheim für den 27-Jährigen am 20.03.2026 vor dem Amtsgericht Hildesheim den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls. Diesem wurde antragsgemäß stattgegeben.

Die Ermittlungen werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn fortgeführt.

Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

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