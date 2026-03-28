Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

POL-GF (ots)

Am Freitagabend, 27.03.2026, führte die Polizei Wittingen eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der K 29 in Höhe der Ortschaft Transvaal durch.

Um 23:30 Uhr wurde ein Fahrzeugführer, mit seinem schwarzen VW Passat, bei erlaubten 70 Km/h mit 166 km/h gemessen. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Fahrzeugführer ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale.

Während der Flucht überholte der Fahrer kurz vor dem Ortseingang Knesebeck noch zwei weitere PKW in rasanter Fahrweise. Schließlich verloren die Beamten den flüchtenden PKW in der nachfolgenden Ortschaft aus den Augen.

Gegen den Fahrzeugführer wird jetzt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Polizei sucht Zeugen: Wer hat den schwarzen VW Passat gesehen? Die Polizei Wittingen sucht nun Hinweise zu Fahrer / Insassen aus den überholten Fahrzeugen oder andere Zeugen, die durch die Fahrweise des Passats gefährdet wurden. Die Personen werden gebeten, sich unter Telefon (05831-25200) zu melden.

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