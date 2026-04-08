Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Starkes Bremsen verursacht Unfall

Dannebüttel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen kam es gestern Morgen auf der Bundesstraße 188 bei Dannenbüttel. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Weyhausen zufolge fuhr eine 62-Jährige mit ihrem Skoda Fabia von Osloß in Richtung Dannenbüttel. Mehr als 100 Meter vor dem Ortseingang von Dannenbüttel bremste sie aus unbekannten Gründen abrupt bis zum Stillstand ab. Die Fahrerin des Autos hinter ihr, eine 22-Jährige, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Volkswagen Polo auf den Skoda auf. Auf den Polo wiederum fuhr eine 63-Jährige auf, die ihren Lexus ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte.

Die 22-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden Unfallbeteiligten wurden am Unfallort untersucht und mussten nicht ins Krankenhaus. Am Polo und dem Lexus entstanden erhebliche Schäden, sie mussten abgeschleppt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 07:45 Uhr. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Bundesstraße etwa eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Neben zwei Funkstreifenwagen der Polizei waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und die Freiwillige Feuerwehr Dannenbüttel im Einsatz.

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