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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfallbeteiligte gesucht!

Calberlah (ots)

Am Morgen des 08.04.2026, gegen 07:20 Uhr kommt es auf der Straße "Am Großen Feld" im Einmündungsbereich zum "Wacholderweg" in Calberlah zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-jährige E-Scooter Fahrerin befuhr die Straße "Am großen Feld", als auf Höhe der Einmündung zum "Wacholderweg" ein vermeintlich silberner Pkw aus diesem herausfuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen der E-Scooter Fahrerin und dem Pkw. Bei diesem Zusammenstoß verletzte sich die 15-Jährige. In einem ersten Gespräch mit der unfallbeteiligten Autofahrerin stand die Schülerin noch unter dem Eindruck des Geschehens und versäumte es, Personaldaten auszutauschen. In der Annahme, dass sie unverletzt sei, bestätigte sie dies der Pkw Fahrerin und beide verließen die Unfallstelle. Die im Nachhinein aufgetretenen Schmerzen führten die 15-Jährige dann zum Arzt und der Polizei. Entsprechend wird nun die unfallbeteiligte Pkw Fahrerin gesucht. Diese möge sich bitte, zur Angabe ihrer Personaldaten bei der Polizei in Meine (05304-91130) oder jeder anderen Dienststelle in ihrer Nähe melden. Die Daten werden benötigt, damit die Unfallbeteiligten Parteien zivilrechtliche Ansprüche geltend machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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