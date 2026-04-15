Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Da gehören sie nicht hin

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Gilde (ots)

Unbekannte haben rund 300 Altreifen illegal auf einem Waldweg entsorgt. Die Polizei Meinersen ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Nachmittag des 10.04.2026 wurde die Polizei durch einen Zeugen informiert. Dieser hatte auf einem Waldweg an der Kreisstraße 35 eine größere Menge entsorgter Altreifen festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dort offenbar eine komplette Lkw-Ladung abgeladen. Die Kreisstraße 35 verbindet die Bundesstraße 188 mit der Ortschaft Gilde. Der betroffene Ablageort befindet sich auf einem in östliche Richtung abgehenden Waldweg, nahe der Bundesstraße. Die Tat ereignete sich nach aktuellem Stand zwischen dem 09.04.2026, 20:00 Uhr, und dem 10.04.2026, 10:00 Uhr. Die Polizei Meinersen hat ein Strafverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet und sucht Zeugen. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge - insbesondere Lkw - oder entsprechende Abladevorgänge beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Meinersen unter der Telefonnummer 05372 97330 in Verbindung zu setzen.

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