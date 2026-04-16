Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Radfahrer angefahren

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein 15-Jähriger am gestrigen Vormittag auf dem Radfahrschutzstreifen der Straße "Am Tappenberg" in Richtung Westen. Kurz vor dem Hermann-Löns-Weg wurde er von einem Auto überholt. Es kam zur Berührung zwischen dem Auto und dem 15-Jährigen, der in der Folge stürzte und sich leicht verletzte. Das verursachende Auto, vermutlich ein weißer Toyota mit schwarzer Heckklappe, stoppte kurz, fuhr jedoch weiter, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern. Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr. Zu den eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Gifhorn Zeugen. Eine am Unfall unbeteiligte Person hat angehalten und sich nach dem Jungen erkundigt. Diese Person wird gebeten, sich als möglicher Zeuge zu melden. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

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