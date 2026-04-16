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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Leichtverletzte nach Unfall

Lagesbüttel (ots)

An der sogenannten Lagesbütteler Kreuzung, der Kreuzung der Landesstraße 321 und der Kreisstraße 56, kam es heute Mittag gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Meine zufolge fuhr eine 62-Jährige mit ihrem Opel Meriva auf der Kreisstraße in Richtung Norden. An der oben genannten Kreuzung wollte sie die Landesstraße überqueren. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mini.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 62-Jährige verletzte sich leicht, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die 69-jährige Fahrerin des Mini blieb unverletzt.

Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung war für die polizeiliche Unfallaufnahme vollständig gesperrt und wurde gegen 13:30 Uhr wieder freigegeben. Bei der Kreuzung handelt es sich um eine Unfallhäufungsstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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