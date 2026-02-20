Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PK W fährt auf Winterdienstfahrzeug

A 61/Westhofen (ots)

Aus bislang nicht bekannten Gründen fuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer am 20.02.2026 gegen 02 Uhr auf einen vorausfahrenden PKW und ein vorausfahrendes Winterdienstfahrzeug der Autobahnmeisterei auf. Der 24-Jährige befuhr dabei die A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, als er in Höhe Westhofen zunächst das auf der rechten Spur fahrende Winterdienst-Fahrzeug rammte und beim Versuch auszuweichen auch auf einen auf der linken Spur fahrenden PKW auffuhr. Die A 61 musste für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Durch den Rettungsdienst wurde der 24-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Sein PKW, an dem ein hoher Sachschaden von ca. 25.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Winterdienstfahrzeug schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro, den am PKW auf 2.000 Euro. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

