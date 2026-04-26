Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen geben Hinweis zu geklautem E-Scooter

Jena (ots)

Ein 30-Jähriger meldete am Samstagabend den Diebstahl seines E-Scooters in Jena. Was der Dieb aber nicht wusste, an dem Scooter war ein GPS-Tracker angebracht. Dadurch konnte das Gerät in der Nähe vom Paradiesbahnhof geortet werden. Aufmerksame Zeugen beobachteten dann, wie der vermeintliche Täter mit seiner Beute in einen Zug in Richtung Kahla einstieg. Polizeibeamte positionierten sich an den relevanten Bahnhöfen und haben den 30-Jährigen Dieb am Bahnhof in Kahla gestellt. Aber nicht nur die Beute haben die Beamten erlangt. Der vermeintliche Dieb stand zusätzlich noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Neben einem Strafverfahren wurde nun auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Beamten haben im Anschluss, den zuvor unzureichend gesicherten E-Scooter an seinen Besitzer zurückgegeben.

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