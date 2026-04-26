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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flüchtiges Moped

Eisenberg (ots)

Im Rahmen der Streife fiel Beamten der PI Saale-Holzland am Freitag gegen 21:45 Uhr ein Mopedfahrer auf, der einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrer des Zweirades zeigte sich jedoch wenig kooperativ und beschleunigte sein Fahrzeug deutlich. Er flüchtete quer durch Eisenberg und missachtete hierbei sämtliche Verkehrsregeln, konnte aber nach 15 Minuten Nacheile schließlich gestellt werden. Schnell wurde klar, weshalb der 17-jährige flüchtete. Er hatte sein Moped baulich verändert, sodass es deutlich leistungsgesteigert war und somit die vorhandene Fahrerlaubnisklasse des jungen Mannes nicht ausreichte. Gegen den Mopedfahrer wird nun wegen der Durchführung eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Der Führerschein wurde eingezogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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