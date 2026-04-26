Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Schnellimbiss

Kahla (ots)

Am Samstagmorgen gegen 02:15 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger eine Person, die augenscheinlich versuchte, die Scheibe eines Imbisses einzuschlagen. Sofort eilten mehrere Streifen zum Tatort nach Kahla, wo der Täter angetroffen wurde. Dieser hatte sich zwischenzeitlich Zutritt zum Ladenlokal verschafft und den Biervorrat an sich genommen, welchen er teilweise noch vor Ort trank. So schien er auf einem Bierkasten sitzend förmlich auf die Beamten zu warten und konnte widerstandslos festgenommen werden. Der 21-jährige Täter, der bereits einschlägig polizeilich bekannt ist, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte scheinbar bereits zuvor erheblich dem Alkohol gefrönt. Ein Test zeigte knapp 1,9 Promille. Bei dem jungen Mann wurde folgend eine Blutentnahme angeordnet und er durfte seinen Rausch in der Zelle ausschlafen.

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