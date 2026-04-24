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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Kradunfälle mit Verletzten am Donnerstag

Wiehl; Hückeswagen (ots)

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Wiehl hat sich bei einem Alleinunfall am Donnerstag (23. April) schwere Verletzungen zugezogen. Der 18-Jährige fuhr gegen 15:40 Uhr auf der Bechstraße aus "Mühlen" kommend in Richtung Bielstein. In einer Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter über einen Grünstreifen und wieder auf die Fahrbahn. Dort kam er zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Auf der L68 im Ortsteil Schückhausen kam es am Donnerstagabend (23. April) zum Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem Pkw. Eine 83-jährige Autofahrerin fuhr gegen 18 Uhr auf der L68 in Richtung Dhünn und bog an der Kreuzung Straßweg/Schückhausen nach links ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorrad eines 25-Jährigen aus Leverkusen und seiner 23-jährigen Sozia, die auf der L68 in Richtung Scheideweg unterwegs waren. Der 25-Jährige und die 23-Jährige zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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