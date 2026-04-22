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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher flüchten mit gestohlenem Sprinter

Radevormwald (ots)

Am Mittwoch (22. April) suchten Einbrecher gegen 2:30 Uhr einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb in der Straße "Leimholer Mühle" auf. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und stahlen mehrere Arbeitsmaschinen der Hersteller "STIHL" und "HUSQVARNA", sowie einen Mercedes Sprinter. Ein Zeuge beobachtete die Täter, wie sie das Gebäude verließen und mit dem gestohlenen Fahrzeug flüchteten. Dabei soll es sich um fünf bis sechs Männer mit athletischer Statur gehandelt haben. Alle waren komplett schwarz gekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Der gestohlene Mercedes Sprinter wurde gegen 3:20 Uhr in Gelsenkirchen aufgefunden und sichergestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261-8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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