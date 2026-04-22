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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Firma

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Montag (20. April) auf Dienstag brachen Unbekannte in das Büro einer Firma in der Vollmerhauser Straße ein. Zwischen 17 Uhr und 7 Uhr schlugen die Kriminellen eine Fensterscheibe ein und stahlen eine Geldkassette. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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  • 21.04.2026 – 10:25

    POL-GM: Schulwegunfall in Windhagen

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