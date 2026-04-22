POL-GM: Einbruch in Firma

Gummersbach (ots) - Eine 38-jährige Audifahrerin aus Gummersbach war am Morgen des 20. April (Montag) auf der "Burgstraße" in Richtung "Heiler Straße" unterwegs. Als sich die Autofahrerin gegen 8 Uhr der Einmündung zur "Hückeswagener Straße" näherte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 7-jährigen Mädchen, welches die "Burgstraße" überquerte. Das Mädchen wurde von dem Audi erfasst, fiel auf die Fahrbahn und ...

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