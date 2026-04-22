Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Firma
Gummersbach (ots)
In der Nacht von Montag (20. April) auf Dienstag brachen Unbekannte in das Büro einer Firma in der Vollmerhauser Straße ein. Zwischen 17 Uhr und 7 Uhr schlugen die Kriminellen eine Fensterscheibe ein und stahlen eine Geldkassette. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell