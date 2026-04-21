Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schulwegunfall in Windhagen

Gummersbach (ots)

Eine 38-jährige Audifahrerin aus Gummersbach war am Morgen des 20. April (Montag) auf der "Burgstraße" in Richtung "Heiler Straße" unterwegs. Als sich die Autofahrerin gegen 8 Uhr der Einmündung zur "Hückeswagener Straße" näherte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 7-jährigen Mädchen, welches die "Burgstraße" überquerte. Das Mädchen wurde von dem Audi erfasst, fiel auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Die Mutter der 7-jährigen Gummersbacherin wurde informiert und kam zur Unfallstelle. Im Beisein der Erziehungsberechtigten wurde das Mädchen zur ambulanten Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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