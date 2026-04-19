Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Kleingartenanlagen-Haus
Engelskirchen (ots)
Zwischen dem 22. März und Samstag (18. April) sind Unbekannt in ein Haus in einer Kleingartenanlage im Staadter Weeg eingebrochen. Die Unbekannten durchtrennten den Zaun zum Haus und schmissen ein Fenster ein. Anschließend durchsuchten sie das Haus und entkamen mit einem Akkuschrauber der Marke Bosch. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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