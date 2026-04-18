Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: E- Bike Fahrer nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Radevormwald (ots)

Am 18.04.2026 gegen 12:05 Uhr verunfallte ein 49jähriger E- Bike Fahrer schwer. Der Unfall ereignete sich in Radevormwald; im Bereich "Am Wallenberg" auf einem dort befindlichen asphaltierten Rad- und Gehweg. Nach bisherigem Ermittlungsstand verlor der Remscheider auf Grund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein E- Bike und kam zu Sturz. Eine eingesetzte RTW / NA Besatzung diagnostizierte ein Schädel- Hirntrauma bei dem 49jährigen, woraufhin dieser mit einem verständigten Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Köln / Merheim verbracht wurde. Das genutzte E- Bike wurde sichergestellt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde eingesetzt.

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