POL-PILEK: Unsichere Fahrweise gemeldet - Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Kreimbach-Kaulbach (Kreis Kusel) (ots)

Wegen seiner auffälligen und gefährlichen Fahrweise ist ein Lkw-Fahrer am Montagabend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete einen Lastkraftwagen, der innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Zudem sei das Gespann mehrfach auf die Gegenfahrspur geraten. Nach derzeitigem Stand sei es glücklicherweise zu keiner konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug durch eine Streife kontrolliert werden. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.

Dem Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.|Bec

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren