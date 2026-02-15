Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Fasching in Meisenheim - Polizei zieht Bilanz

Meisenheim (Landkreis Bad Kreuznach) (ots)

Am Faschingssamstag fand in Meisenheim bei trübem, aber trockenem Wetter der alljährliche Faschingsumzug statt. Insgesamt 23 Fuß- und Fahrzeuggruppen sorgten mit kreativen und liebevoll gestalteten Motiven für eine sehenswerte Kolonne, die sich durch die Straßen der Stadt bewegte.

Rund 3.000 Besucher säumten die Zugstrecke und wurden von den teilnehmenden Gruppen mit reichlich Süßigkeiten versorgt. Trotz der eher grauen Wetterlage herrschte ausgelassene Stimmung. Im Anschluss an den Umzug verwandelte sich die Meisenheimer Innenstadt in eine bunte Feiermeile mit fröhlichem Treiben und zahlreichen kostümierten Narren.

Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung durchweg reibungslos. Sowohl während des Umzugs als auch im Nachgang der Feierlichkeiten wurden keine Straftaten registriert.

Die Polizeiinspektion Lauterecken zieht daher eine rundum positive Bilanz des Faschingssamstags und wünscht allen Narren auch für die kommenden Tage weiterhin viel Freude und unbeschwerten Spaß beim Feiern. |fla

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell