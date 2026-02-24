Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Trickdiebstahl im Einkaufsmarkt - Täter erbeutet Bargeld

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Opfer eines Trickdiebstahls wurde am gestrigen Montagnachmittag eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Hans-Franck-Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen bat ein bislang unbekannter Mann die Angestellte an der Kasse im Rahmen eines Bezahlvorgangs, einen Geldbetrag zu wechseln. Während des Wechselvorgangs sorgte der Täter durch geschickte Gesprächsführung gezielt für Verwirrung. Im weiteren Verlauf nahm er sowohl die ursprünglich zu wechselnden Geldscheine als auch das bereits herausgegebene Wechselgeld wieder an sich. Erst nachdem der Mann das Geschäft verlassen hatte, wurde festgestellt, dass insgesamt 485 Euro fehlten.

Die Tat wurde von der Videoüberwachung des Marktes aufgezeichnet. Die Aufnahmen wurden gesichert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.|Bec

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell