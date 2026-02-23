Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Unfallflucht in Abtweiler - LKW beschädigt Laterne und Hausdach

Abtweiler (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Am Sonntag, 22.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr in der Hauptstraße in Abtweiler zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Straßenlaterne sowie das Dach eines angrenzenden Anwesens. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lastkraftwagen gehandelt haben dürfte.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf ein entsprechendes Fahrzeug geben können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.|Bec

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell