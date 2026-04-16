Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Reizgas an Schule versprüht
Gummersbach (ots)
Am Donnerstag (16. April) versprühten Unbekannte gegen 12:20 Uhr in einer Berufsschule in der Hans-Böckler-Straße einen bisher unbekannten Reizstoff. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erlitten 31 Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrkräfte leichte Verletzungen in Form von Reizungen der Augen und Atemwege. Zwei Schülerinnen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Das Schulgebäude wurde komplett geräumt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
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