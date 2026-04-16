PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Reizgas an Schule versprüht

Gummersbach (ots)

Am Donnerstag (16. April) versprühten Unbekannte gegen 12:20 Uhr in einer Berufsschule in der Hans-Böckler-Straße einen bisher unbekannten Reizstoff. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erlitten 31 Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrkräfte leichte Verletzungen in Form von Reizungen der Augen und Atemwege. Zwei Schülerinnen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Das Schulgebäude wurde komplett geräumt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 10:40

    POL-GM: Einbruch zur Tageszeit

    Hückeswagen (ots) - Gegen 9 Uhr am 15. April (Mittwoch) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Herweg eingebrochen. Die Kriminellen gelangten auf den Balkon im ersten Obergeschoss und hebelten die Balkontür auf. Zum Tatzeitpunkt, konnte eine Zeugin zwei unbekannte Männer auf dem Balkon des Einfamilienhauses beobachten, die sich an der Tür zu schaffen machten. Einen weiteren Unbekannten, welcher augenscheinlich "Schmiere stand", bemerkte sie auf der gegenüberliegenden ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 10:40

    POL-GM: Kriminelle brechen Türen auf

    Gummersbach (ots) - In der Hohensteinstraße in Rebbelroth sind Unbekannte am Mittwoch (15. April) in eine Fahrzeughalle und in eine Scheune eingedrungen. Zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr rissen sie die Sicherungsriegel samt Vorhängeschlössern aus der Verankerung. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 09:00

    POL-GM: Gartenhütte und Zaun am Spielplatz beschädigt

    Lindlar (ots) - Unbekannte beschädigten zwischen Sonntagmittag (12. April) und Montagmorgen eine Gartenhütte und einen Zaun an einem Spielplatz in der Straße "Schulweg". Der Zaun wurde teilweise aus der Verankerung gerissen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren