PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch zur Tageszeit

Hückeswagen (ots)

Gegen 9 Uhr am 15. April (Mittwoch) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Herweg eingebrochen. Die Kriminellen gelangten auf den Balkon im ersten Obergeschoss und hebelten die Balkontür auf. Zum Tatzeitpunkt, konnte eine Zeugin zwei unbekannte Männer auf dem Balkon des Einfamilienhauses beobachten, die sich an der Tür zu schaffen machten. Einen weiteren Unbekannten, welcher augenscheinlich "Schmiere stand", bemerkte sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Wohnhauses. Die Zeugin eilte daraufhin zu einem Anwohner, welcher die Polizei verständigte. Als die alarmierten Beamten kurz darauf im Herweg eintrafen, waren die Einbrecher bereits geflohen. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die zwei Männer auf dem Balkon konnte die Zeugin wie folgt beschreiben: ca. 25-30 Jahre alt, dunkel gekleidet und von südländischem Erscheinungsbild. Der Unbekannte an der Straße wurde von der Zeugin ebenfalls als ca. 25-30 Jahre alt und von südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Darüber hinaus war der Mann von kräftiger Statur und hatte einen langen, dunklen Bart. Bekleidet war er mit einer blauen Latzhose und einem weißen Hemd.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 10:40

    POL-GM: Kriminelle brechen Türen auf

    Gummersbach (ots) - In der Hohensteinstraße in Rebbelroth sind Unbekannte am Mittwoch (15. April) in eine Fahrzeughalle und in eine Scheune eingedrungen. Zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr rissen sie die Sicherungsriegel samt Vorhängeschlössern aus der Verankerung. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 09:00

    POL-GM: Gartenhütte und Zaun am Spielplatz beschädigt

    Lindlar (ots) - Unbekannte beschädigten zwischen Sonntagmittag (12. April) und Montagmorgen eine Gartenhütte und einen Zaun an einem Spielplatz in der Straße "Schulweg". Der Zaun wurde teilweise aus der Verankerung gerissen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 09:07

    POL-GM: Einbrecher auf ehemaligem Munitionsdepot unterwegs

    Reichshof (ots) - In der Zeit von Samstag (11. April) bis Montag betraten Unbekannte das Gelände des ehemaligen Munitionsdepots in Wildbergerhütte und flexten die Schlösser von zwei Bunkeranlagen auf, die von einer Naturschutzorganisation als Lagerfläche genutzt werden. Aus den Bunkern stahlen die Kriminellen mehrere neuwertige Elektrogeräte des Herstellers "STIHL". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren