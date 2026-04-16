Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch zur Tageszeit

Hückeswagen (ots)

Gegen 9 Uhr am 15. April (Mittwoch) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Herweg eingebrochen. Die Kriminellen gelangten auf den Balkon im ersten Obergeschoss und hebelten die Balkontür auf. Zum Tatzeitpunkt, konnte eine Zeugin zwei unbekannte Männer auf dem Balkon des Einfamilienhauses beobachten, die sich an der Tür zu schaffen machten. Einen weiteren Unbekannten, welcher augenscheinlich "Schmiere stand", bemerkte sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Wohnhauses. Die Zeugin eilte daraufhin zu einem Anwohner, welcher die Polizei verständigte. Als die alarmierten Beamten kurz darauf im Herweg eintrafen, waren die Einbrecher bereits geflohen. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die zwei Männer auf dem Balkon konnte die Zeugin wie folgt beschreiben: ca. 25-30 Jahre alt, dunkel gekleidet und von südländischem Erscheinungsbild. Der Unbekannte an der Straße wurde von der Zeugin ebenfalls als ca. 25-30 Jahre alt und von südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Darüber hinaus war der Mann von kräftiger Statur und hatte einen langen, dunklen Bart. Bekleidet war er mit einer blauen Latzhose und einem weißen Hemd.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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