POL-GM: Einbrecher auf ehemaligem Munitionsdepot unterwegs

Engelskirchen (ots) - Eine 56-Jährige aus Engelskirchen wollte kürzlich Schuhe über ein Kleinanzeigen-Portal verkaufen. Ein vermeintlicher Käufer gab vor, über PayPal bezahlen zu wollen, dies würde aber nicht funktionieren. Die 56-Jährige erhielt anschließend mehrere E-Mails, unter denen jeweils ein Link eingefügt war. Um die Zahlungsdaten zu übermitteln, klickte sie auf einen dieser Links und pflegte ihre ...

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