Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher auf ehemaligem Munitionsdepot unterwegs
Reichshof (ots)
In der Zeit von Samstag (11. April) bis Montag betraten Unbekannte das Gelände des ehemaligen Munitionsdepots in Wildbergerhütte und flexten die Schlösser von zwei Bunkeranlagen auf, die von einer Naturschutzorganisation als Lagerfläche genutzt werden. Aus den Bunkern stahlen die Kriminellen mehrere neuwertige Elektrogeräte des Herstellers "STIHL". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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