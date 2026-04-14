Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bergneustädter bestellt bei Fake-Shop

Bergneustadt (ots)

Ein 66-Jähriger aus Bergneustadt beabsichtigte kürzlich, im Internet einen WLAN-Verstärker zu erwerben. Nachdem er in einer Suchmaschine die Produkte recherchiert hatte, stieß er auf eine Webseite, die er als seriös einschätzte. Er gab die Bestellung auf und zahlte via Paypal einen mittleren zweistelligen Betrag. Am Abend erhielt er plötzlich eine erneute Bestätigungsmail vom Zahlungsdienstleister, dass er eine Zahlung im niedrigen fünfstelligen Betrag autorisiert hätte. Da erkannte der 66-Jährige, dass er scheinbar auf einen Fake-Shop hereingefallen war und die Betrüger seine Zugangsdaten abgegriffen hatten.

Deshalb hat die Polizei ein paar Tipps für sichereres Shoppen im Netz:

- Tätigen Sie keine spontanen Käufe. - Recherchieren Sie vor dem Kauf Erfahrungen anderer Kunden mit dem Shop. Es gibt auch Seiten, die betrügerische Shops auflisten, wie zum Beispiel den Fake Shop Finder der Verbraucherzentrale (https://www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder) - Nutzen Sie sichere Zahlungsmethoden, wie den Kauf auf Rechnung. Überweisungen oder die "Familie und Freunde"-Funktion bei Paypal sind keine sicheren Optionen. - Wenn möglich machen sie von 2-Faktor-Authentisierung gebrauch. - Im Zweifel: Finger weg und lieber ein paar Euro mehr ausgeben.

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