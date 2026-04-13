Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Firmengebäude

Gummersbach (ots)

Zwischen 20 Uhr am Samstag (11. April) und 07:15 Uhr am Sonntag sind Unbekannte in eine Firma in der Bunsenstraße eingebrochen. Sie hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zugang zur Produktionshalle und dem Büro. Dort entwendeten sie Hartmetall, Wendeplatten, Fräser und Bohrer.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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