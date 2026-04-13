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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte dringen in Wohnung von 86-Jähriger ein

Gummersbach (ots)

Zwei unbekannte Frauen sind am Freitag (10. April) gegen 14:50 Uhr in die Wohnung einer 86-Jährigen in der Marie-Juchacz-Straße eingedrungen. Die beiden Unbekannten klingelten an der Tür. Als die Seniorin die Tür öffnete, betraten die zwei Frauen sofort ungefragt die Wohnung, und gaben sich als Apothekenmitarbeiterinnen aus. Während eine der zwei Frauen durchgehend auf die 86-Jährige einredete, schaute sich die zweite Frau in der Wohnung um. Den Aufforderungen, die Wohnung zu verlassen, kamen die beiden Frauen nicht nach. Erst als die Seniorin drohte, die Polizei zu rufen, verließen die beiden Unbekannten die Wohnung. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen.

Die eine Tatverdächtige war etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hatte schulterlange, blonde Haare, hatte einen auffälligen Überbiss und trug eine weiße Hose. Die zweite Tatverdächtige war circa 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,50 Meter groß und hatte ebenfalls eine schlanke Statur. Sie hatte einen Schulterlangen, dunkelblonden Bob.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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