POL-GM: Einbruch am helllichten Tag

Lindlar (ots) - Ein Zeuge vernahm am Samstagabend (11. April) gegen 22:40 Uhr in der Klauser Straße laute Geräusche. Er eilte daraufhin auf die Straße und sah, wie ein Mann auf die Scheibe eines Zigarettenautomaten einschlug. Der Zeuge machte lautstark auf sich aufmerksam, woraufhin der Unbekannte flüchtete. Bei dem Flüchtenden handelte es sich um einen ca. 180 cm großen Mann, der mit einer dunklen Jacke und einer ...

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