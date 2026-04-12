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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch am helllichten Tag

Engelskirchen (ots)

Am Samstag (11. April) schlugen Unbekannte zwischen 12:15 Uhr und 16:30 Uhr das Fenster einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der "Bergische Straße" ein. Die Kriminellen durchsuchten die Räume und durchwühlten mehrere Schränke. Sie entkamen mit Schmuck und Silberbesteck. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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