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POL-GM: Autos kollidieren auf der B256

POL-GM: Autos kollidieren auf der B256
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Marienheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schmitzwipper wurde am Samstag (11. April) eine Person verletzt. Gegen 9 Uhr wollte eine 36-jährige Frau aus Marienheide mit ihrem Mercedes von einer Grundstückseinfahrt auf die Wipperfürther Straße (B256) abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Fiesta einer 29-jährigen Gummersbacherin, die auf der Wipperfürther Straße in Richtung Wipperfürth unterwegs war. Die 36-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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