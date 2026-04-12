Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autos kollidieren auf der B256

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Marienheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schmitzwipper wurde am Samstag (11. April) eine Person verletzt. Gegen 9 Uhr wollte eine 36-jährige Frau aus Marienheide mit ihrem Mercedes von einer Grundstückseinfahrt auf die Wipperfürther Straße (B256) abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Fiesta einer 29-jährigen Gummersbacherin, die auf der Wipperfürther Straße in Richtung Wipperfürth unterwegs war. Die 36-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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