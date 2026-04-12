PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Wipperfürth (ots)

Am Samstag (11. April) war ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Solingen auf der L129 von Peffekoven in Richtung Hollinden unterwegs. Gegen 12:55 Uhr verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Yamaha und stürzte. Der Solinger kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 19:24

    POL-GM: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Reichshof (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Schemmerhausener Straße in Reichshof-Schemmerhausen wurde am späten Freitagnachmittag (10.04.) ein Kind schwer verletzt. Ein 22-jähriger Reichshofer befuhr die Schemmerhausener Straße aus Fahrtrichtung Reichshof-Sinspert kommend in Fahrtrichtung Reichshof-Sotterbach. In Höhe der Ortslage Schemmerhausen kam es zum Zusammenstoß mit einem 5-jährigen Mädchen aus ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:21

    POL-GM: Auffahrunfall auf der Gummersbacher Straße

    Gummersbach (ots) - Am Donnerstagnachmittag (9. April) Uhr fuhr eine 62-jährige Gummersbacherin auf der Gummersbacher Straße in Richtung Innenstadt. An einer rot zeigenden Ampel an der Einmündung zur Sonnenstraße hielt sie an. Ein hinter ihr fahrender 18-jähriger Autofahrer aus Gummersbach bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto der 62-Jährigen auf. Die 62-Jährige sowie ihr 72-jähriger Beifahrer zogen sich ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:20

    POL-GM: Versuchter Raub auf Kiosk

    Radevormwald (ots) - Am Donnerstag (9. April) gegen 17:13 Uhr betrat ein Unbekannter einen Kiosk in der Kaiserstraße und bedrohte die 47-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe. Unter Vorhalt der Schusswaffe forderte der Unbekannte von der Kassiererin "etwas" in einer der 47-Jährigen unbekannten Sprache. Was genau der Unbekannte verlangte, blieb aufgrund der Sprachbarriere unklar. Als der 50-jährige Ladenbesitzer in den Verkaufsraum kam, ergriff der Unbekannte sofort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren