Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Motorradfahrer bei Sturz verletzt
Wipperfürth (ots)
Am Samstag (11. April) war ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Solingen auf der L129 von Peffekoven in Richtung Hollinden unterwegs. Gegen 12:55 Uhr verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Yamaha und stürzte. Der Solinger kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell