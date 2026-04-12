POL-GM: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Radevormwald (ots) - Am Donnerstag (9. April) gegen 17:13 Uhr betrat ein Unbekannter einen Kiosk in der Kaiserstraße und bedrohte die 47-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe. Unter Vorhalt der Schusswaffe forderte der Unbekannte von der Kassiererin "etwas" in einer der 47-Jährigen unbekannten Sprache. Was genau der Unbekannte verlangte, blieb aufgrund der Sprachbarriere unklar. Als der 50-jährige Ladenbesitzer in den Verkaufsraum kam, ergriff der Unbekannte sofort ...

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