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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Reichshof (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schemmerhausener Straße in Reichshof-Schemmerhausen wurde am späten Freitagnachmittag (10.04.) ein Kind schwer verletzt. Ein 22-jähriger Reichshofer befuhr die Schemmerhausener Straße aus Fahrtrichtung Reichshof-Sinspert kommend in Fahrtrichtung Reichshof-Sotterbach. In Höhe der Ortslage Schemmerhausen kam es zum Zusammenstoß mit einem 5-jährigen Mädchen aus Reichshof, welches unvermittelt auf die Straße trat.

Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und, nach notärztlicher Behandlung, mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bonn eingeliefert Der Fahrer des Pkw verblieb unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.500EUR. Die Schemmerhausener Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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