Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 13-Jähriger leistet Widerstand

Bergneustadt (ots)

Am 9. April gegen 2:30 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung ein mit zwei männlichen Personen besetztes Kleinkraftrad, welches auf der Marktstraße in Richtung Kampstraße fuhr. Da beide ohne vorgeschriebenen Helm unterwegs waren, entschieden sich die Beamten zu einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer des Kleinkraftrads ließ die Anhalteaufforderungen jedoch unbeachtet und flüchtete zunächst über die Marktstraße, dann die Talstraße entlang. Auf Höhe des dortigen Spielplatzes sprang der Sozius von dem Kleinkraftrad und setzte seine Flucht zu Fuß in unbekannte Richtung fort. Kurz darauf verlor der Fahrer die Kontrolle über das Kleinkraftrad, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Da der Verunfallte den Aufforderungen der Polizisten nicht nachkam, musste er fixiert werden. Dabei trat und schlug er mehrfach nach den Beamten, wodurch diese leichte Verletzungen erlitten. Das Kennzeichen des Kleinkraftrads passte nicht zum Fahrzeug, und auch die Eigentumsverhältnisse konnten vor Ort nicht eindeutig geklärt werden, weshalb das Fahrzeug sichergestellt wurde. Bei dem Unfallfahrer handelte es sich um einen 13-jährigen Jungen aus Bergneustadt. Aufgrund des Unfallgeschehens wurde der 13-Jährige im Beisein seines Vaters zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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