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POL-GM: Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

POL-GM: Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt
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Gummersbach (ots)

Ein 42-jähriger Autofahrer aus Marienheide fuhr am Dienstagabend (7. April) gegen 21:20 Uhr auf der Straße "Zur Linge" in Richtung des Aussichtsturms Unnenberg. Plötzlich verlor er die Kontrolle über das Auto und überschlug sich. Ein Atemalkoholtest bei dem 42-Jährigen fiel deutlich positiv aus. Zudem musste er eine Blutprobe abgeben. Der 42-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Das Auto wurde sichergestellt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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