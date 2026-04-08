Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt
Gummersbach (ots)
Ein 42-jähriger Autofahrer aus Marienheide fuhr am Dienstagabend (7. April) gegen 21:20 Uhr auf der Straße "Zur Linge" in Richtung des Aussichtsturms Unnenberg. Plötzlich verlor er die Kontrolle über das Auto und überschlug sich. Ein Atemalkoholtest bei dem 42-Jährigen fiel deutlich positiv aus. Zudem musste er eine Blutprobe abgeben. Der 42-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Das Auto wurde sichergestellt.
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