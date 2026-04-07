Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Diebe hatten es auf Pedelecs abgesehen
Gummersbach (ots)
Unbekannte haben in Dieringhausen zwei hochwertige Pedelecs gestohlen. In der Zeit von Samstag (4. April) bis Montag öffneten die Kriminellen eine Scheune in der Dieringhauser Straße und entwendeten ein schwarz-rotes Pedelec des Herstellers "Conway", Typ "Cainom C 427", und ein silberfarbenes Pedelec des Herstellers "Mondraker", Typ "Crafty R". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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