Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fahrräder aus Keller gestohlen
Radevormwald (ots)
Zwischen Samstag (4. April), 23 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, hebelten Unbekannte die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Kaiserstraße auf. Die Kriminellen betraten zwei unverschlossene Kellerräume und stahlen zwei Mountainbikes. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein weißes Mountainbike des Herstellers "Bulls", Typ "Bull Sharptale Street 2", und ein blaues Mountainbike des Herstellers "Haibike", Typ "NDuro FR". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell