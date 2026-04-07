POL-GM: Fahrräder aus Keller gestohlen

Bergneustadt (ots) - Unbekannte haben einem 66-Jährigen am Donnerstagabend (2. April) die Geldbörse entwendet. Der Senior aus Drohlshagen war gegen 18:50 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Stadionstraße einkaufen. Nachdem er seinen Einkauf bezahlt hatte, steckte er seine Geldbörse in seine Jackentasche und verschloss diese mit dem Reißverschluss. Dann ging er zu seinem Auto. An seinem Auto angekommen, stellte ...

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