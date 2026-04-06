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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hinweise nach Taschendiebstahl gesucht

Bergneustadt (ots)

Unbekannte haben einem 66-Jährigen am Donnerstagabend (2. April) die Geldbörse entwendet. Der Senior aus Drohlshagen war gegen 18:50 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Stadionstraße einkaufen. Nachdem er seinen Einkauf bezahlt hatte, steckte er seine Geldbörse in seine Jackentasche und verschloss diese mit dem Reißverschluss. Dann ging er zu seinem Auto. An seinem Auto angekommen, stellte er fest, dass seine Geldbörse verschwunden war. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera im Supermarkt ist zu sehen, wie zwei Personen sich im Kassenbereich aufhielten. Eine der Personen, eine Frau, ging neben dem 66-Jährigen und entwendete seine Geldbörse. Anschließend entfernten sich die beiden Unbekannten in unbekannte Richtung. Die Frau war circa 20 bis 30 Jahre alt, augenscheinlich schwanger und trug eine beigefarbene Winterjacke, einen grauen Pullover, eine enge schwarze Hose, weiße Turnschuhe sowie eine weiße Cap. Sie hatte dunkle Haare und hatte eine schwarze und eine beigefarbene Umhängetasche dabei. Der Mann war ebenfalls 20 bis 30 Jahre alt. Er war mit einem schwarzen Wintermantel, einer schwarzen Hose, weißen Turnschuhen und eine schwarzen Cap bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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