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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 58-Jähriger leistet Widerstand nach Verkehrsunfall

Marienheide (ots)

Eine Zeugin meldete der Polizei am Samstagabend (4. April) gegen 22 Uhr einen Ford, der mit überhöhter Geschwindigkeit in Schlangenlinien von Gummersbach aus über Windhagen in Richtung Marienheide fuhr. Der 58-jährige Fahrer aus Marienheide überfuhr in Marienheide-Rodt den Kreisverkehr und kollidierte danach rechts mit dem Bordstein. Anschließend hielt er auf dem Gelände eines Autohauses. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung, beabsichtigte der 58-Jährige, seinen kaputten Reifen zu wechseln, schwankte und verhielt sich unkooperativ und verbal aggressiv. Er sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und leistete Widerstand. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der 58-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Da er eine weitere Behandlung im Krankenhaus verweigerte und weiterhin aggressiv war, wurde er in Gewahrsam genommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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