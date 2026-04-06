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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 27-Jähriger fährt beim Abbiegen in den Gegenverkehr

Gummersbach (ots)

Ein 27-jähriger Gummersbacher fuhr am Freitag (3. April) gegen 11:13 Uhr auf ein Tankstellengelände in der Hagener Straße. Während er langsam über das Tankstellengelände fuhr, pöbelte er lautstark aus seinem Audi. Anschließend fuhr er von dem Gelände auf die Hagener Straße in Richtung Aggertalsperre. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem Fiat eines 51-jährigen Bergneustädters kollidierte. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 27-Jährigen Hinweise auf Alkoholkonsum. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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