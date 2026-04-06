Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Scheiben von zwei Autos eingeschlagen
Waldbröl (ots)
Zwischen 10:15 Uhr und 10:50 Uhr am Freitag (3. April) schlugen Unbekannte die Scheiben von zwei Autos ein und entwendeten aus einem der Autos eine geringe Menge Bargeld. Die beiden Autos standen auf dem Parkplatz eines ehemaligen Lebensmittelmarktes in der Hochstraße.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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