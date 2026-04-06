Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Kfz-Werkstatt - Zwei Autos gestohlen
Engelskirchen (ots)
Am Freitag (3. April) meldeten Anwohner der Polizei einen Einbruch in eine Autowerkstatt in der Oststraße. Gegen 03:23 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zur Werkstatt und hebelten eine Stahltür auf. Die Unbekannten stahlen zwei Autoschlüssel und entwendeten damit einen gelben Ford Fiesta mit dem Kennzeichen GM-KK 1056 sowie einen blauen BMW 116I mit dem Kennzeichen GM-ND212. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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